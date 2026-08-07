Gospodarii au început deja pregătirile pentru iarnă: vinetele se coc încă din august pentru proviziile din sezonul rece

Deși calendarul arată că suntem abia la începutul lunii august, în multe gospodării pregătirile pentru iarnă au început deja. Profitând de vremea bună și de faptul că legumele sunt acum în plin sezon, numeroși oameni au trecut la pregătirea primelor provizii pentru lunile reci.

Printre cele mai căutate legume în această perioadă se numără vinetele. În curți, pe terase sau în grădini, mirosul de vinete coapte a devenit deja familiar. Gospodarii le coc pe plită, pe grătar sau pe tablă, după care le curăță și le porționează pentru a fi păstrate la congelator.

Mulți spun că preferă să înceapă din timp pregătirile pentru că astfel evită aglomerația din toamnă și se asigură că au la îndemână produse de calitate, culese și pregătite la momentul potrivit. Salata de vinete este una dintre preparatele preferate ale românilor, iar congelarea legumelor imediat după coacere le păstrează gustul și aroma pentru lunile de iarnă.

Pe lângă vinete, în perioada următoare gospodarii vor începe să pregătească și alte conserve, de la zacuscă și bulion până la diverse murături și compoturi. Astfel, deși vara este încă în toi, multe cămări și congelatoare încep deja să se umple cu bunătăți care vor fi consumate în sezonul rece.

Tradiția pregătirii proviziilor pentru iarnă rămâne puternică în comunitățile locale, iar luna august marchează, pentru mulți gospodari, startul unei perioade intense de muncă, menită să asigure mesele familiei pe tot parcursul iernii.