Produse alimentare cu aspecte neconforme, confiscate de polițiști în Vulcan

În cadrul unei acțiuni de supraveghere și control al traficului rutier, desfășurată pe DN 66A, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vulcan au oprit o autoutilitară condusă de un tânăr de 18 ani, domiciliat în comuna Runcu, județul Gorj. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta ar fi transportat produse alimentare cu aspecte neconforme.







În cadrul acțiunii, desfășurată în perioada 4/5 august a.c., polițiștii au constat că autovehicul oprit în trafic pentru control transporta produse alimentare perisabile, destinate comercializării în magazine alimentare de pe raza Văii Jiului. În urma verificărilor, conducătorul auto nu a putut prezenta un document valabil de înregistrare pentru siguranța alimentelor privind mijlocul de transport utilizat.

Totodată, o parte dintre produsele transportate ar fi prezentat semne de alterare. Drept urmare, la fața locului au fost solicitați reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, care au efectuat verificări de specialitate și au aplicat conducătorului auto o sancțiune contravențională în valoare de 1.500 de lei și au dispus confiscarea întregii cantități de produse alimentare.

În cadrul acțiunilor de verificare a respectării legislației rutiere, Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara va continua colaborarea cu instituțiile competente, pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta sănătatea și siguranța comunității.