6 August – Schimbarea la Față a Domnului, una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății

În fiecare an, la 6 august, creștinii ortodocși și greco-catolici sărbătoresc Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele 12 mari praznice împărătești ale Bisericii. Sărbătoarea amintește de momentul petrecut pe Muntele Tabor, când Iisus Hristos și-a descoperit slava dumnezeiască înaintea apostolilor Petru, Iacov și Ioan. Fața Sa a strălucit ca soarele, iar veșmintele Sale au devenit albe ca lumina, în timp ce glasul lui Dumnezeu Tatăl a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, pe Acesta să-L ascultați”.

Din punct de vedere spiritual, Schimbarea la Față simbolizează transformarea omului prin credință, apropierea de Dumnezeu și speranța în Înviere și viața veșnică. Biserica vede în acest moment o anticipare a Învierii lui Hristos și a slavei cerești pregătite celor credincioși.

În tradiția populară românească, sărbătoarea este cunoscută și sub numele de Probojenia sau Obrejenia. Bătrânii spuneau că această zi marchează începutul schimbării naturii: frunzele încep să îngălbenească, iar vara se îndreaptă treptat către toamnă. În multe zone ale țării, credincioșii duc la biserică struguri, mere și alte roade ale pământului pentru a fi binecuvântate și împărțite celor apropiați.

Tot din tradiția populară provin numeroase obiceiuri și credințe. Se spune că în această zi nu este bine să existe certuri sau supărări, deoarece omul trebuie să se schimbe în bine, asemenea sensului profund al sărbătorii. De asemenea, mulți români aleg să participe la Sfânta Liturghie și să petreacă ziua în rugăciune și liniște sufletească.

Schimbarea la Față a Domnului rămâne una dintre cele mai luminoase sărbători ale verii, un prilej de reflecție, înnoire sufletească și apropiere de valorile credinței creștine.