Incendiu de vegetație pe Valea Avrigului: peste 50 de hectare afectate, intervenție de amploare a pompierilor

ISU Sibiu intervine de urgență pe Valea Avrigului pentru stingerea unui incendiu de vegetație care se manifestă pe o suprafață de aproximativ 50 de hectare de teren.

sursa foto: ISU Sibiu

La fața locului sunt mobilizați peste 15 de pompieri militari cu 2 autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție. De asemenea, pompierii militari sunt sprijiniți și de SVSU Avrig precum și de alți oameni din zonă.

Intervenția este una de lungă durată, având în vedere suprafața mare care arde precum și condițiile meteo. Se lucrează pentru limitarea extinderii incendiului. În zonă nu sunt construcții sau case care să fie în pericol.

Misiunea este în desfășurare.

Lt. Andreea Ștefan