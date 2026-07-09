De la rușine la alegere inteligentă: de ce tot mai mulți români cumpără second-hand

Cumpărăturile din magazinele second-hand nu mai sunt de mult un motiv de rușine. Pe fondul creșterii prețurilor și al schimbării obiceiurilor de consum, tot mai mulți români aleg haine și produse la mâna a doua.

Dacă în trecut aceste magazine erau frecventate mai ales din necesitate, astăzi ele atrag oameni de toate vârstele, interesați să economisească bani și să găsească articole de calitate la prețuri accesibile. În plus, mulți cumpărători consideră că reutilizarea produselor este o alegere mai responsabilă pentru mediu.

De la haine de firmă și articole vintage până la obiecte pentru casă, oferta variată și prețurile reduse fac ca magazinele second-hand să fie tot mai căutate. Fenomenul este vizibil atât în orașele mari, cât și în comunitățile mai mici, unde numărul clienților este în continuă creștere.

Într-o perioadă în care fiecare leu contează, cumpărăturile second-hand au devenit pentru mulți români nu doar o soluție de economisire, ci și un stil de viață.