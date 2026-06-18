Amenințări online și o fotografie cu un presupus pistol. Suspect prins după ce a încercat să fugă de polițiști

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vulcan au intervenit cu operativitate după ce, la data de 17 iunie 2026, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat de 43 de ani și o femeie de 35 de ani, ambii din municipiul Vulcan, ar fi primit prin intermediul unei rețele de socializare un mesaj vocal cu conținut amenințător, însoțit de o fotografie în care expeditorul apărea ținând în mână un obiect ce părea a fi o armă de tip pistol.

În urma verificărilor efectuate de îndată, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, fiind demarate cercetări față de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Vulcan.

În aceeași zi, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vulcan, împreună cu specialiști ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Hunedoara, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară emis de Judecătoria Petroșani, la locuința bărbatului bănuit de comiterea faptelor.

Bărbatul a încercat să fugă de polițiști (sărind pe fereastră, de la etajul doi – fără a suferi vătămări corporale), însă a fost prins și condus la sediul poliției pentru audieri, iar cercetările fiind continuate cu acesta în stare de libertate.

În urma percheziției, la domiciliul persoanei cercetate a fost identificat un obiect din plastic având forma unui pistol. Acesta a fost ridicat în vederea efectuării unei expertize de specialitate și pentru stabilirea caracteristicilor tehnice, precum și a regimului juridic al obiectului descoperit.

De asemenea, cele două persoane presupus vătămate au refuzat completarea formularului de evaluare a riscului, fiindu-le înmânate documentele necesare pentru formularea unei cereri către instanța competentă.

Cercetările continuă sub coordonarea și supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele și dispunerii măsurilor legale care se impun.