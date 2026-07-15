Cod portocaliu de vreme severă în Munții Apuseni. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru mai multe localități din Alba

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare nowcasting Cod Portocaliu de vreme severă, valabilă până la ora 17:00, pentru mai multe localități din județul Alba.

Sunt vizate localitățile Bistra, Roșia Montană, Lupșa, Bucium, Mogoș și Întregalde, unde sunt prognozate averse torențiale ce pot acumula între 20 și 30 l/mp, descărcări electrice frecvente și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri. Potrivit meteorologilor, în ultima oră, în zona avertizată s-au înregistrat deja cantități de precipitații de 20-25 l/mp.

Autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT către populația din localitățile afectate, avertizând asupra fenomenelor meteorologice periculoase și recomandând adoptarea măsurilor de autoprotecție.

Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările pe durata avertizării, să întrerupă activitățile desfășurate în aer liber și să se adăpostească în clădiri sigure. De asemenea, autoritățile recomandă evacuarea către zone înalte în cazul riscului de inundații, deconectarea alimentării cu energie electrică și gaze și protejarea bunurilor și animalelor din gospodării.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice și recomandă populației să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-ALERT și de către autoritățile locale.