Cod portocaliu de viscol în zona montană a județului Sibiu

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteorologică de Cod Portocaliu, valabilă în intervalul 24 februarie, ora 12:00 – 25 februarie, ora 10:00, pentru sudul județului Sibiu, în zona montană situată la peste 1.500 de metri altitudine.

Potrivit meteorologilor, în acest interval sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce vor depăși 85–110 km/h, determinând viscolirea și troienirea zăpezii. Vizibilitatea va scădea semnificativ, sub 50 de metri, ceea ce poate îngreuna considerabil deplasările în zonele afectate.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu anunță că pompierii sibieni sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea eventualelor situații de urgență generate de condițiile meteo severe.

Autoritățile recomandă populației evitarea deplasărilor în zona montană pe durata avertizării și respectarea indicațiilor transmise de instituțiile abilitate.

Informații despre comportamentul adecvat în caz de urgență pot fi consultate pe platforma www.fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, disponibilă gratuit în magazinele Google Play și App Store.

Informare transmisă de Sg. maj. Marcu Raluca.