Performanță remarcabilă: pompierul George Furcic a cucerit patru titluri de vicecampion național

Soldat Furcic George, pompier servant în cadrul Detașamentului de Pompieri Marghita, și-a îmbogățit palmaresul sportiv cu patru medalii de argint, devenind vicecampion național la patru categorii în cadrul Campionatului Național de Culturism și Fitness, organizat de Federația Română de Culturism și Fitness la Sibiu, în perioada 28–31 mai 2026. La competiție au participat sute de sportivi din întreaga țară.

George a concurat la categoriile Culturism 75 kg, Culturism Clasic 171 cm, Culturism Clasic Physique 171 cm și Perechi, reușind să urce de fiecare dată pe cea de-a doua treaptă a podiumului și confirmând încă o dată valoarea sa sportivă și determinarea care l-au consacrat în lumea culturismului.

Cele patru titluri de vicecampion național obținute la Sibiu completează un palmares impresionant: la doar 24 de ani, soldat Furcic George este deținător al cinci titluri de campion național și al trei titluri de vicecampion în competiții internaționale de profil, rezultate care confirmă perseverența, disciplina și pasiunea sa pentru sportul de performanță.

Dincolo de seriozitatea și responsabilitatea de care dă dovadă în îndeplinirea misiunilor, precum și de performanțele sportive deosebite, pompierul Furcic George se remarcă și prin implicarea sa în proiecte umanitare și evenimente sportive caritabile destinate sprijinirii copiilor cu probleme de sănătate, proveniți din familii ale căror venituri nu le permit acoperirea costurilor terapiilor necesare.

Fiu al unui pompier militar, George a înțeles încă din copilărie că profesia de salvator presupune nu doar competență, disciplină și pregătire profesională, ci și empatie, altruism și disponibilitatea de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. Inspirat de exemplul tatălui său, a ales să urmeze aceeași carieră, devenind la rândul său pompier militar și camarad al acestuia în cadrul Detașamentului de Pompieri Marghita.

Profesionalismul său și performanțele sportive demonstrează că excelența poate fi atinsă prin muncă, dedicare și perseverență, iar implicarea sa în sprijinul comunității reprezintă un exemplu de urmat pentru tineri și pentru toți cei care aleg să își dedice viața binelui semenilor.

Felicitări, George, pentru rezultatele obținute și pentru modul exemplar în care reprezinți atât sportul de performanță, cât și familia pompierilor bihoreni!

PURTĂTOR DE CUVÂNTLocotenent-colonel CAMELIA ROŞCA