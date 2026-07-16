Tânăr de 28 de ani, agresat în Ighiu. Doi suspecți au ajuns în arest

La data de 15 iulie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi bărbați, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Alba Iulia, respectiv de 32 de ani, din localitatea Ighiu, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 14 iulie 2026, cei doi bărbați, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Blaj, în timp ce se aflau pe raza localității Ighiu.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.