Polițiștii au confiscat peste 85 de metri cubi de lemn și au aplicat amenzi de 28.000 de lei în Hunedoara

Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au desfășurat, în perioada 20 mai – 2 iunie a.c., mai multe activități de verificare a respectării legislației în domeniul exploatării, transportului și depozitării materialului lemnos. În urma controalelor, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 28.000 de lei și s-a confiscat o cantitate de 85,57 metri cubi de material lemnos.

Controalele efectuate au vizat operatori economici care își desfășoară activitatea pe raza comunelor Ilia și Beriu, fiind urmărită legalitatea operațiunilor privind proveniența, trasabilitatea și circulația materialului lemnos.

În urma verificărilor, au fost constatate mai multe abateri de la prevederile legale, fiind aplicate 4 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 28.000 de lei. Totodată, s-a dispus confiscarea fizică și valorică a unei cantități de 85,57 metri cubi de material lemnos, evaluată la 36.103,35 de lei.

Printre principalele nereguli identificate se numără încălcări ale normelor privind trasabilitatea materialului lemnos, precum și abateri referitoare la expedierea, primirea, depozitarea și deținerea acestuia.

Activitățile de control pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic vor continua și în perioada următoare, în vederea protejării fondului forestier și asigurării respectării legislației în vigoare.

Acțiunea polițiștilor a fost organizată în colaborare cu specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Timișoara.

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara reiterează importanța respectării normelor legale privind circulația și gestionarea materialului lemnos și încurajează cetățenii să sesizeze orice suspiciune privind activități ilegale în domeniul silvic.