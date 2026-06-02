Copiii au descoperit universul salvatorilor la evenimentele organizate de ISU Bihor

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, pompierii militari bihoreni au fost alături de cei mici și de familiile acestora în cadrul unei serii ample de evenimente organizate atât la sediile subunităților de intervenție, cât și în numeroase spații publice din județ. Prin demonstrații, ateliere interactive, jocuri educative și întâlniri cu salvatorii, copiii au avut ocazia să descopere universul pompierilor și să învețe, într-un mod atractiv și accesibil, reguli importante pentru siguranța lor.

Bucuria și interesul cu care copiii au participat la activitățile organizate cu acest prilej au transformat această zi într-una cu adevărat memorabilă. Dincolo de caracterul festiv, aceste evenimente au oferit un cadru potrivit pentru transmiterea mesajelor preventive și pentru cultivarea responsabilității și a spiritului civic în rândul tinerei generații.

Pompierii militari bihoreni au marcat această zi specială alături de copii și familiile lor, în cadrul evenimentului „Ziua Porților Deschise”, organizat la subunitățile din Oradea, Aleșd, 1 Mai, Marghita, Săcuieni, Valea lui Mihai, Sălard, Tinca, Beiuș și Ștei. În același timp, salvatorii au fost prezenți și în mijlocul comunității, în Cetatea Oradea, în Orășelul Copiilor, pe Aleea Campus din cartierul Șoimul, precum și în Aleșd și la Ștrandul Municipal Marghita, unde au desfășurat activități dedicate celor mici.

Vizitatorii au avut ocazia să exploreze autospecialele de intervenție și tehnica specifică utilizată în misiunile operative, să participe la ateliere de informare preventivă, să urmărească exerciții demonstrative și să ia parte la jocuri tematice menite să promoveze o conduită preventivă. Întâlnirile cu pompierii, paramedicii și voluntarii ISU Bihor au oferit copiilor nu doar momente de bucurie, ci și lecții valoroase despre modul adecvat de comportare în situații de urgență.

Pentru câteva ore, sunetul sirenelor a fost înlocuit de râsete și voie bună, iar informațiile referitoare la prevenirea situațiilor de urgență au fost transmise într-un mod accesibil, prin joc, dialog și descoperire. Fiecare copil care ne-a trecut pragul a plecat cu amintiri frumoase, cu experiențe de neuitat și cu informații utile pentru propria siguranță.

Printre copiii care ne-au fost alături se pot afla viitori pompieri, paramedici sau alți profesioniști care vor alege să își pună cunoștințele și aptitudinile în slujba semenilor și a comunității. Totodată, astfel de activități reprezintă oportunități valoroase de educare, de promovare a responsabilității civice și de apropiere a tinerelor generații de valorile care definesc profesia de salvator.

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor adresează mulțumiri tuturor copiilor, părinților și bunicilor care au ales să petreacă Ziua Copilului alături de noi și ne-au oferit privilegiul de a le fi gazde. Purtător de cuvânt Locotenent-colonel CAMELIA ROŞCA