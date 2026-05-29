Bărbat reținut la Cugir după ce a înjunghiat un bărbat de 54 de ani în urma unui conflict

La data de 29 mai 2026, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 29 mai 2026, în jurul orei 00.20, bărbatul, în vârstă de 40 de ani, în timp ce se afla în fața unui imobil de pe strada George Coșbuc, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi lovit cu un obiect tăietor, în zona pieptului, pe un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din municipiul Sebeș, provocându-i leziuni corporale. Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, a fost transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale. Acesta nu a rămas internat în spital. Față de bărbatul, în vârstă de 40 de ani, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.