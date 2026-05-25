Bilanț ISU Hunedoara: 195 de intervenții în doar trei zile. Un mort și un rănit grav în accidente rutiere

În perioada 22–24 mai 2026, echipajele de salvatori din cadrul ISU Hunedoara au participat la 195 de misiuni, intervenții și diferite activități efectuate în sprijinul comunității.

O pondere importantă a misiunilor a fost reprezentată de acordarea ajutorului medical de urgență, respectiv 158 astfel de solicitări. În sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean s-a acționat în 15 situații.

Tot în aceste zile, echipajele de stingere au intervenit pentru lichidarea a 3 incendii care, din fericire, nu s-au soldat cu victime sau cu pagube materiale importante.

Totodată, pompierii militari ai subunităților de intervenție din cadrul ISU Hunedoara au acționat pentru a gestiona 4 situații de urgență generate de accidente rutiere. În urma a două dintre aceste evenimente grave, o persoană și-a pierdut viața, iar o alta a fost grav rănită. Vineri, 22 mai 2026, echipaje de pompieri ale Detașamentului Petroșani au intervenit pentru a gestiona o situație de urgență generată de pulverizarea unui gaz iritant dintr-un spray, la Școala Generală nr. 2 din municipiu, cartierul Colonie. Pompierii au acționat cu 3 ambulanțe SMURD, o autospecială de intervenție și cu o Autospecială pentru Transport Personal și Victime Multiple (ATPVM).La sosirea salvatorilor s-a constatat că 20 de persoane, elevi și adulți, s-au autoevacuat. Alte 57 de persoane au fost evacuate cu ajutorul echipajelor, iar 10 elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale, la fața locului, prezentând iritații nazale și tuse ușoară. Opt dintre aceștia au fost transportați la UPU Petroșani pentru o reevaluare pediatrică, iar după efectuarea investigațiilor au părăsit unitatea medicală.

În acest weekend, echipajele ISU Hunedoara au acționat, în 11 situații, în sprijinul comunității, iar în data de 23 mai 2026, pompierii hunedoreni au efectuat 4 activități de recunoaștere în zona de competență a subunităților de intervenție.

În continuare, salvatorii hunedoreni vor fi la datorie, 24 de ore din 24, pentru gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical persoanelor aflate în dificultate.