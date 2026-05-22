Când un neam își uită martirii, începe să moară în tăcere

Există zile în care istoria nu mai poate fi ascunsă sub zgomotul lumii moderne. Zile în care clopotele bisericilor bat nu doar pentru pomenire, ci pentru trezirea unei conștiințe naționale adormite. Ziua Înălțării Domnului și a Eroilor este una dintre aceste clipe rare în care România profundă încă își mai caută sufletul printre cruci, lumânări și rugăciuni.



Mesajul transmis de Călin Georgescu nu a fost doar un exercițiu de comemorare. A fost o chemare către memoria sacră a acestui neam. O aducere aminte că libertatea pe care o respirăm astăzi nu s-a născut din confort, nici din compromisuri politice, ci din sângele celor care au murit crezând în Dumnezeu, în țară și în demnitatea românească.



„După jertfă urmează biruința. După Cruce urmează Învierea.” În aceste cuvinte stă întreaga dramă și măreție a istoriei românești. Pentru că acest popor nu a supraviețuit prin putere imperială, nici prin bogăție, ci prin capacitatea de a îndura. Prin credință. Prin sacrificiu. Prin oameni care au ales să moară în genunchi doar în fața lui Dumnezeu, niciodată în fața istoriei.



Astăzi însă, cea mai mare primejdie nu mai vine din afară. Nu mai poartă uniforme străine și nici nu mai trece granițele cu armele în mâini. Primejdia vine din uitare. Din ruptura lentă dintre generații. Dintr-o societate care își consumă valorile în superficialitate și își transformă eroii în simple lecții prăfuite de manual.



Iar un popor care își pierde memoria începe să-și piardă identitatea.

Eroii despre care vorbește Georgescu nu sunt doar nume săpate în piatră. Sunt soldații căzuți pe front pentru întregirea neamului, martirii din temnițele comuniste, țăranii care și-au apărat credința cu prețul vieții, părinții și bunicii care au înțeles că există lucruri mai importante decât propria existență: libertatea, credința și viitorul copiilor lor.



Lumânările aprinse la mormintele lor reprezintă mai mult decât un ritual. Sunt dovada că legătura dintre trecut și viitor nu a fost încă ruptă definitiv. Că mai există o Românie care îngenunchează cu respect în fața sacrificiului și care înțelege că fără rădăcini nu poate exista viitor.



Într-o epocă în care adevărul devine negociabil, în care valorile sunt relativizate, iar identitatea este privită ca o povară, pomenirea eroilor rămâne poate ultimul act autentic de rezistență spirituală al acestui popor.

Pentru că eroii nu au murit doar pentru pământ. Au murit pentru ca sufletul românesc să nu fie îngropat niciodată.



Iar atunci când un neam nu-și mai cinstește martirii, nu își pierde doar trecutul.

Își pierde viitorul.