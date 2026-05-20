Mașină hibrid cuprinsă de flăcări în Sibiu, intervenție rapidă a pompierilor

Azi-noapte în jurul orei 23:30 pompierii sibieni au intervenit de urgență pe strada Școala de Înot, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism parcat.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Incendiul se manifestă la compartimentul motor al autoturismului (hibrid). A fost stins prompt de pompieri, interiorul autoturismului fiind salvat. Din fericire, acumulatorul mașinii nu a fost afectat de flăcări, astfel nu a fost nevoie de intervenția containerului de stingere prin imersie.

Nu au fost victime. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la compartimentul motor.

Slt. Andreea Ștefan