România, în pragul haosului politic: Nicușor Dan cheamă partidele la Cotroceni, dar nimeni nu are majoritate

Astăzi, Nicușor Dan încearcă să deblocheze una dintre cele mai tensionate crize politice din ultimii ani și convoacă toate partidele parlamentare la consultări oficiale pentru desemnarea noului premier.



Problema este că România pare să aibă partide care vor puterea, dar nimeni nu vrea să își asume guvernarea.



La Palatul Cotroceni începe jocul presiunilor, al șantajului politic și al calculelor de culise, într-un moment în care economia tremură, iar scena politică este mai fragmentată ca oricând.



Surse apropiate negocierilor spun că președintele va pune o întrebare simplă și devastatoare pentru liderii politici:



„Cine are majoritate?”



Până acum, răspunsul este: nimeni.



PSD vrea din nou la putere, dar fără să plătească nota



Partidul Social Democrat forțează refacerea coaliției, însă încearcă să schimbe premierul și să reseteze imaginea unui guvern erodat masiv. Social-democrații nu vor să susțină un executiv minoritar PNL și nici nu acceptă oficial o apropiere de AUR.



În traducere politică: PSD vrea control, dar fără costurile de imagine ale unei noi crize.



PNL și USR joacă totul pe anti-PSD



Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România merg împreună la Cotroceni și transmit că nu mai vor o nouă alianță cu PSD.

Numai că aritmetica parlamentară îi lovește direct: fără PSD, viitorul guvern depinde inevitabil de voturile AUR sau ale altor partide suveraniste.

Exact scenariul pe care toți îl condamnă public.



UDMR refuză să intre într-o aventură politică



Uniunea Democrată Maghiară din România încearcă să joace rolul echilibrului și refuză să intre într-un guvern minoritar vulnerabil.

Kelemen Hunor știe că orice formulă instabilă poate exploda în câteva luni și preferă să păstreze libertate totală de negociere.



AUR ridică miza: „Ori premierul, ori anticipate”



Alianța pentru Unirea Românilor profită de haosul din partidele tradiționale și cere deschis funcția de premier sau alegeri anticipate.

Un scenariu exclus categoric de Nicușor Dan, care încearcă să evite aruncarea țării într-o nouă criză electorală.



Varianta explozivă: premier tehnocrat



În lipsa unei majorități clare, președintele ia în calcul inclusiv varianta unui premier tehnocrat — semnal clar că partidele au eșuat, cel puțin până acum, să construiască o soluție politică stabilă.



Mesajul transmis de Nicușor Dan este limpede: nu va nominaliza un premier doar pentru spectacol politic sau pentru jocuri de imagine.



Programul consultărilor de la Cotroceni

09:00 – PSD

10:00 – AUR

11:00 – PNL

12:00 – USR

13:00 – UDMR

14:00 – Minoritățile Naționale

15:00 – SOS România

16:00 – POT



Concluzie: România are partide, dar nu are guvern



Ziua de astăzi poate decide dacă România intră într-o nouă etapă de stabilitate sau într-o perioadă periculoasă de blocaj politic și negocieri fără sfârșit.



Toți liderii spun că vor „responsabilitate”.

Niciunul nu pare dispus să își asume costurile reale ale guvernării.