AEP sesizează Parchetul General în cazul finanțării campaniei lui Nicușor Dan

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu suspiciuni privind finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, verificările vizează cheltuieli în valoare de peste 870.000 de lei.



Suspiciuni privind cheltuieli electorale



Conform documentului transmis de AEP către procurori, în urma controlului efectuat asupra veniturilor și cheltuielilor din campania electorală au fost identificate plăți aferente unor cheltuieli pentru care „nu se probează realitatea și exactitatea serviciului prestat”. Suma totală aflată sub semnul întrebării depășește 870.000 de lei.

Instituția precizează că, în contextul apariției unor suspiciuni privind posibile fapte de natură penală, a decis sesizarea Parchetului General pentru a analiza situația și a stabili dacă există elemente care să confirme încălcarea legii.



Procurorii analizează documentele



În acest moment, procurorii au la dispoziție datele și documentele rezultate în urma controlului realizat de AEP. Ancheta urmează să stabilească dacă suspiciunile semnalate se confirmă și dacă se impun măsuri legale.

În spațiul public au fost ridicate și întrebări legate de transparența listei complete a donatorilor din campania electorală, informație care, potrivit unor surse, nu ar fi fost integral publicată până în prezent.

Cazul capătă o vizibilitate sporită în contextul dezbaterilor recente privind modul de finanțare al campaniilor electorale și respectarea cadrului legal în vigoare.