Cât de pregătiți sunt cei care ne conduc? Inițiativă pentru testarea IQ a politicienilor

Centrul pentru Politici Locale anunță lansarea unei inițiative publice menite să ridice standardele de competență și responsabilitate în politica românească, prin introducerea evaluării cognitive a candidaților la funcții publice și includerea rezultatelor în CV-ul oficial.



Propunerea vine ca răspuns direct la degradarea constantă a încrederii cetățenilor în clasa politică și la numeroasele situații în care lipsa de competență a decidenților a generat blocaje, politici incoerente și decizii cu impact negativ asupra societății.



Inițiativa vizează instituirea unui mecanism transparent de evaluare a capacităților cognitive – de tip test IQ sau echivalent – aplicabil candidaților la funcții publice, parlamentari și demnitari. Rezultatele acestor evaluări ar urma să fie făcute publice și incluse în documentele de candidatură, oferind alegătorilor un instrument concret de informare.



„Nu putem continua să pretindem performanță în administrație fără să discutăm deschis despre competență. În orice domeniu critic – de la medicină la aviație există standarde minime. Politica nu poate rămâne singurul domeniu în care accesul la decizie nu este însoțit de nicio formă reală de evaluare”, a declarat Radu Ciobotea, președintele Centrului pentru Politici Locale.



Acesta a subliniat că inițiativa nu urmărește restrângerea dreptului de a candida, ci introducerea unui criteriu suplimentar de transparență:

„Nu propunem eliminarea unor candidați pe baza unui scor, ci oferirea unei imagini mai complete alegătorilor. Votul trebuie să rămână liber, dar și informat.”



Centrul pentru Politici Locale atrage atenția că, în absența unor criterii minime de evaluare, selecția politică rămâne vulnerabilă la populism, improvizație și lipsă de profesionalism. În acest context, publicarea unor indicatori obiectivi chiar dacă nu exhaustivi, reprezintă un pas necesar spre responsabilizare.



Totodată, organizația recunoaște existența unor dezbateri legitime privind limitele testelor de tip IQ și posibilele implicații juridice, motiv pentru care propunerea va fi supusă unui amplu proces de consultare publică și analiză constituțională.



În perioada următoare, Centrul pentru Politici Locale va:

– iniția dezbateri publice la nivel național

– consulta experți în psihologie, drept constituțional și administrație publică

– elabora un cadru de politici publice care ar putea sta la baza unei inițiative legislative



Facem apel către societatea civilă, mediul academic și mass-media să trateze această propunere cu seriozitate și deschidere, în contextul unei nevoi reale de reformă a criteriilor de selecție în politică.



România are nevoie nu doar de reprezentare, ci de competență. Iar competența trebuie să devină vizibilă, măsurabilă și asumabilă.