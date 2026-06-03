Clujean arestat pentru amenințări și încălcarea ordinului de protecție

La data de 2 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 38 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și amenințare.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, deși împotriva acestuia fusese emis un ordin de protecție de către instanță, în prezent valabil, care îi interzicea, orice formă de contact cu persoana protejată și apropierea la mai puțin de 100 de metri de locuința acesteia, bărbatul ar fi încălcat obligațiile impuse.

Astfel, în cursul lunii mai a.c., acesta s-ar fi deplasat în proximitatea locuinței tinerei de 29 de ani, încălcând restricțiile stabilite prin ordinul de protecție.

De asemenea, la data de 1 iunie a.c., ar fi transmis amenințări la adresa acesteia, provocându-i o stare de temere.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

Totodată, acesta a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, care a admis propunerea formulată de procuror, dispunând măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.