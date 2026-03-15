Surse: Tensiuni în PSD înaintea votului pe bugetul din 2026. Ședință decisivă în partid

Conducerea Partidul Social Democrat (PSD) se reunește duminică, de la ora 16.00, în Consiliul Politic Național (CPN), într-o ședință considerată decisivă pentru strategia partidului la votul asupra bugetului de stat pe 2026, programat joi în Parlament.



Potrivit unor surse politice din interiorul PSD, în partid există nemulțumiri serioase după ce în proiectul de buget adoptat de Guvern nu au fost incluse toate măsurile propuse de social-democrați în cadrul așa-numitului „pachet de solidaritate”.

Aceleași surse susțin că liderii PSD pregătesc o serie de amendamente importante care ar urma să fie depuse în Parlament pentru a introduce măsurile sociale dorite de partid.



„Există o discuție serioasă în partid despre cum putem corecta bugetul în Parlament. Nu toate propunerile PSD au fost incluse în forma adoptată de Guvern”, au declarat pentru presa politică surse din conducerea formațiunii.

În cadrul ședinței de duminică ar urma să fie stabilită linia de negociere și strategia parlamentară a social-democraților înaintea votului final asupra bugetului.



Surse politice afirmă că discuțiile ar putea deveni tensionate, în condițiile în care liderii PSD vor să transmită un semnal clar că măsurile din pachetul de solidaritate trebuie asumate în bugetul final.

Votul din Parlament asupra bugetului de stat pe 2026 este programat pentru joi și este considerat unul dintre cele mai importante momente politice ale începutului de an.