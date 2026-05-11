Conflict violent în Totești: agresor reținut de polițiștii din Hațeg la câteva ore după atac

Intervenție promptă a polițiștilor după un apel la 112 care anunța că un bărbat a fost rănit și se afla în stare de inconștiență. În urma cercetărilor desfășurate de polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Hațeg, cu sprijinul structurilor de investigații criminale, presupusul agresor a fost identificat, depistat și reținut pentru 24 de ore. Din prin primele cercetări, se pare că un bărbat de 50 de ani, din Totești, ar fi fost lovit în cap cu o bâtă de lemn de un alt localnic, în vârstă de 53 de ani.

Totul s-a petrecut în seara zilei de 10 mai, când polițiștii au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că un bărbat fusese lovit în zona capului, în comuna Totești.

Echipajele de intervenție s-au deplasat imediat la fața locului, unde au găsit un bărbat în stare de inconștientă și cu leziuni vizibile. Polițiștii au asigurat zona și au solicitat intervenția unui echipaj medical, bărbatul fiind transportat ulterior la Spitalul Orășenesc Hațeg pentru îngrijiri și investigații de specialitate.

În paralel, oamenii legii au demarat verificări și activități investigative pentru stabilirea împrejurărilor producerii incidentului. În urma cercetărilor efectuate operativ, polițiștii au stabilit că altercația ar fi avut loc pe fondul unor neînțelegeri legate de terenuri.

La scurt timp după incident, polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Hațeg, sprijiniți de polițiștii de investigații criminale, au reușit identificarea și depistarea bărbatului bănuit de comiterea faptei, în vârstă de 53 de ani, din Totești. Față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva.

Cercetările continuă sub coordonarea polițiștilor pentru documentarea completă a cauzei și dispunerea măsurilor legale care se impun.