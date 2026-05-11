Bihorul, sub cod galben de instabilitate atmosferică: măsuri de protecție pentru populație

Având în vedere faptul că județul Bihor se află sub incidența unui Cod Galben de furtuni, începând de astăzi, 11 mai, ora 13.00, până mâine, 12 mai, ora 14.00, pompierii militari bihoreni vă recomandă să respectați măsurile menite să vă protejeze viața și bunurile pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice avertizate.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben valabilă pentru județul nostru până marți, la ora 14.00, în care se precizează că „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50–70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp și izolat de 30–40 l/mp”.

În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor recomandă cetățenilor ca, pe timpul manifestării acestor fenomene meteorologice, să nu se deplaseze în apropierea copacilor, a panourilor publicitare ori a clădirilor aflate în construcție sau care prezintă elemente arhitectonice ce pot fi smulse de vânt.

Pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea autovehiculelor se va realiza în zone ferite, la distanță sigură față de copaci sau stâlpi de electricitate.În cazul iminenței unei furtuni:

• întrerupeți orice activități în aer liber;

• intrați în casă, într-o construcție ori într-un autoturism;

• închideți ferestrele și ușile;

• evitați dușurile ori sălile de baie, deoarece conductele fixe ale instalațiilor pot conduce electricitate;

• deconectați aparatele și echipamentele electrice, întrucât acestea se pot defecta ca urmare a descărcărilor electrice atmosferice.

În timpul unei furtuni:

• dacă sunteți în spații deschise, așezați-vă ghemuit la pământ, puneți-vă mâinile pe urechi și cap, iar capul între genunchi;

• reduceți contactul cu pământul, încercând să deveniți o țintă cât mai mică; • nu vă întindeți pe pământ;

• evitați obiectele înalte, câmpurile, ambarcațiunile aflate pe apă și obiectele metalice (utilaje agricole, echipamente de fermă, motociclete, biciclete etc.);

• dacă vă aflați în pădure, căutați adăpost într-o zonă cu copaci mai puțin înalți;

• dacă sunteți într-o zonă deschisă, deplasați-vă spre o zonă joasă, precum o vale;

• dacă sunteți pe un lac, încercați să ajungeți de urgență la mal și adăpostiți-vă imediat.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență fiipregatit.ro și a aplicației mobile DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play. Locotenent-colonel CAMELIA ROŞCA