Rețetă delicioasă și rapidă: Tocăniță de porc cu usturoi și ardei copți

Pentru iubitorii preparatelor tradiționale, dar și pentru cei care nu vor să petreacă ore întregi în bucătărie, tocănița de porc cu usturoi și ardei copți este alegerea perfectă. Aromată, sățioasă și ușor de pregătit, această rețetă poate deveni rapid vedeta mesei de weekend.

Ingrediente:

700 g carne de porc (ceafă sau pulpă)

2 ardei kapia copți

1 ceapă mare

4 căței de usturoi

200 ml suc de roșii

2 linguri ulei

1 linguriță boia dulce

sare și piper după gust

pătrunjel verde pentru decor

Mod de preparare:

Carnea se taie cuburi și se rumenește într-o tigaie adâncă, cu puțin ulei, până capătă o crustă aurie. Se adaugă ceapa tocată mărunt și usturoiul zdrobit, apoi se lasă câteva minute la foc mediu.

Ardeii copți se taie fâșii și se pun peste carne, împreună cu sucul de roșii și boiaua dulce. Preparatul se lasă la foc mic aproximativ 35-40 de minute, până când carnea devine fragedă și sosul scade ușor.

La final, se potrivește gustul cu sare și piper, iar deasupra se presară pătrunjel proaspăt.

Cum se servește:

Tocănița merge perfect cu mămăligă caldă, piure de cartofi sau pâine de casă. Este o rețetă simplă, cu gust autentic, potrivită atât pentru mesele în familie, cât și pentru invitați.

Sfat:

Pentru un plus de aromă, se poate adăuga și puțin cimbru sau un ardei iute uscat în timpul fierberii.