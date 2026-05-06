Moarte suspectă în Cugir: un bărbat a fost găsit fără viață pe strada Victoriei

Ucidere din culpă Polițiștii din orașul Cugir au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Victoriei din oraș, pe o bancă, se află o persoană inconștientă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din județul Prahova. Din nefericire, echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul bărbatului.

Nu au fost identificate urme vizibile de violență pe corpul acestuia. Cercetarea la fața locului este în desfășurare.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă în vederea stabilirii împrejurărilor în care a survenit decesul.