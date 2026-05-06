România nu este un privilegiu, ci o responsabilitate: nu vă bateți joc de un popor care încă mai speră

Sunt momente în istoria unei națiuni în care tăcerea spune mai mult decât orice discurs, iar speranța atârnă de deciziile câtorva oameni. Acum este un astfel de moment.



Cei care urmează să pună mâna pe frâiele acestei țări nu primesc doar putere. Primesc încrederea unei mame care își crește copilul cu grija zilei de mâine. Primesc visurile unui tânăr care încă mai crede că poate reuși aici, acasă. Primesc răbdarea unui bunic care a văzut prea multe promisiuni spulberate.



România nu este o funcție. Nu este o oportunitate. Nu este un câmp de experimente sau un loc unde orgoliile se pot juca de-a conducerea. România este suma milioanelor de oameni care încă aleg, în fiecare zi, să rămână, să muncească și să spere. Să nu vă bateți joc de ei.



În spatele fiecărei decizii există consecințe care nu apar în rapoarte. Există oameni reali, cu vieți reale, care simt imediat diferența dintre nepăsare și responsabilitate. O semnătură poate însemna liniște sau haos. O amânare poate însemna o șansă pierdută definitiv.



Să nu vă bateți joc de România.

Nu pentru că este un slogan ușor de rostit, ci pentru că este un adevăr greu de dus. Țara aceasta nu mai are nevoie de promisiuni frumoase și goale. Are nevoie de decență, de competență și, mai ales, de respect. Respect pentru lege. Respect pentru oameni. Respect pentru viitor.



Istoria nu uită. Și nici oamenii.

Într-o zi, fiecare dintre voi va privi înapoi la ce a lăsat în urmă. Nu la funcții, nu la privilegii, ci la urmele reale ale deciziilor voastre. Întrebarea nu va fi cât ați avut, ci ce ați făcut cu ceea ce vi s-a încredințat.



Alegeți să construiți, nu să consumați. Alegeți să ascultați, nu doar să vorbiți. Alegeți să fiți demni de locul pe care îl ocupați.



Pentru că România nu mai are timp de pierdut.

Și, mai ales, nu mai are răbdare pentru încă o dezamăgire.