Fugar prins de polițiștii din Huedin: condamnat pentru furt și conducere fără permis

În data de 5 mai a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin – Compartimentul de Investigații Criminale, în baza unor informații de interes operativ, au depistat un bărbat de 34 de ani, din comuna Aghireșu Fabrici, în timp ce se afla la un imobil de pe strada Fildului.

Pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 3 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Orașului Huedin, în vederea efectuării procedurilor legale, ulterior fiind escortat și încarcerat în Penitenciarul Gherla.