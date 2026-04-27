Marius Sepi: România, blocată într-un stat ineficient: reforma administrativă nu mai poate fi amânată

Un stat prezent peste tot, dar cu eficiență redusă

România trăiește, de ani de zile, într-o contradicție pe care o acceptăm aproape resemnați: un stat omniprezent, dar slab ca eficiență.

Avem instituții multe, dar rezultate puține. Avem proceduri detaliate, dar servicii lente. Avem promisiuni de reformă, dar o realitate care refuză să se schimbe.

Cuvintele „reorganizare”, „digitalizare” și „eficiență” au devenit un reflex politic. Se repetă constant, dar își pierd sensul în lipsa unor rezultate concrete.

În spatele lor, administrația rămâne blocată într-un model vechi, greoi, fragmentat și, în multe cazuri, rupt de nevoile reale ale cetățeanului.

Nu este prima dată când se discută despre reducerea aparatului administrativ, iar subiectul disponibilizărilor din prefecturi a readus în prim-plan limitele reale ale sistemului (detalii aici: ).

Adevărul este simplu: reforma administrativă nu mai este o opțiune. Este o urgență națională.

Un sistem care funcționează pentru sine, nu pentru oameni

Structura actuală a statului român suferă de o problemă fundamentală: a fost construită să se conserve, nu să performeze.

Instituții suprapuse, competențe neclare, responsabilități asemănătoare – toate creează un sistem în care nimeni nu răspunde pe deplin, dar toți consumă resurse. Multe.

Pentru cetățean, rezultatul este același de fiecare dată: timp pierdut, nervi consumați, soluții întârziate.

Este paradoxul care definește administrația românească: statul este peste tot, dar nu acolo unde contează cu adevărat.

Reforma administrativă nu înseamnă „mai puțin”. Înseamnă „mai bine”

Una dintre cele mai mari erori de discurs este reducerea reformei la tăieri și restructurări. Reforma administrativă nu este o operațiune contabilă. Nu este despre cifre, ci despre funcționalitate.

O reformă reală înseamnă:

servicii publice digitalizate efectiv, nu doar anunțate

delimitarea clară a competențelor între instituții

eliminarea dublărilor și a blocajelor birocratice

profesionalizarea aparatului public

responsabilitate reală în decizie

salarizare motivantă și pe criterii de performanță

Fără aceste elemente, orice schimbare rămâne superficială. Ajustările cosmetice nu rezolvă un sistem construit defectuos.

Adevăratul obstacol: sistemul însuși

România nu duce lipsă de idei. Există strategii, analize, recomandări europene, rapoarte ignorate ani la rând. Problema nu este lipsa soluțiilor, ci refuzul aplicării lor.

În practică, chiar și atunci când reforma este anunțată, implementarea ei rămâne discutabilă, iar în multe cazuri măsurile sunt ocolite sau aplicate doar formal (vezi analiza recentă:).

Rezistența la schimbare vine din interiorul sistemului. Fiecare instituție își apără zona de influență. Fiecare nivel administrativ își conservă puterea. Reforma devine, astfel, un exercițiu de imagine, nu un proces real.

Este mecanismul prin care stagnarea este protejată, iar schimbarea amânată la nesfârșit.

Presiunea realității nu mai permite amânări

Contextul actual schimbă însă regulile jocului. Presiunile bugetare sunt tot mai mari. Cerințele europene devin mai stricte. Nemulțumirea socială crește vizibil.

Statul nu mai are spațiu de manevră pentru amânări. Reforma administrativă nu mai este un proiect de viitor. Este o condiție de supraviețuire instituțională.

Întrebarea pe care nu o mai putem evita

Dincolo de discursuri și promisiuni, rămâne o întrebare simplă:

Mai poate România funcționa eficient în forma actuală?

Dacă răspunsul este „nu” , iar realitatea indică tot mai clar acest lucru, atunci reforma nu mai este o alegere politică. Este o obligație.

Nu mai vorbim despre „dacă”.

Nu mai vorbim despre „când”.

Vorbim despre un singur lucru: cât mai întârziem inevitabilul.

Iar fiecare zi de întârziere costă — bani, timp și încredere.