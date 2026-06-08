Curaj și profesionalism la Lupeni: doi agenți au depistat rapid un bărbat bănuit de infracțiuni grave

Doi polițiști din cadrul Poliției Municipiului Lupeni, remarcați pentru profesionalism în depistarea bărbatului bănuit de comiterea mai multor infracțiuni grave

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara subliniază profesionalismul și implicarea celor doi polițiști care au depistat bărbatul de 48 de ani, din județul Galați, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni grave, fapte petrecute în municipiul Lupeni, în data de 7 iunie a.c.

Agentul șef principal de poliție Niță Florin, încadrat în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara în anul 2006, își desfășoară activitatea la Poliția Municipiului Lupeni. În perioada 2006–2015 acesta a activat în cadrul Biroului de Ordine Publică, iar din anul 2015 până în prezent își desfășoară activitatea în cadrul Compartimentului Criminalistic.

Agentul de poliție Rap Pantelie Raul Nicodim, încadrat în Poliția Română în anul 2023, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara – Poliția Municipiului Deva, Secția 1 Poliție Rurală Șoimuș. În prezent, acesta își desfășoară activitatea la Poliția Municipiului Lupeni, în cadrul Biroului de Ordine Publică – Compartimentul Proximitate.

Cei doi polițiști au acționat exemplar, demonstrând că pregătirea profesională și determinarea reprezintă elemente esențiale în gestionarea situațiilor cu grad de risc.

Depistarea în decurs de doar câteva ore de la comiterea faptei a bărbatului bănuit de săvârșirea mai multor infracțiuni grave în municipiul Lupeni confirmă încă o dată angajamentul polițiștilor hunedoreni pentru protejarea cetățenilor și pentru combaterea fermă a faptelor care pun în pericol siguranța publică.

Felicitări agentului șef principal de poliție Niță Florin și agentului de poliție Rap Pantelie Raul Nicodim pentru profesionalismul, curajul și devotamentul de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunii!