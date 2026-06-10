Razie pe DN 1 în Sibiu: 148 de amenzi și 6 permise reținute în doar patru ore

În cursul zilei de 09 iunie a.c., în intervalul orar 11:00 – 15:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, sub coordonarea Serviciului Rutier Sibiu, au desfășurat o acțiune în sistem integrat de tip „RELEU” pe sectorul de drum DN 1, în colaborare cu polițiștii din județele limitrofe.

Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, a făcut parte dintr-un demers amplu desfășurat simultan în toate județele traversate de DN 1, unde echipajele rutiere au acționat coordonat, pentru asigurarea unei intervenții unitare și eficiente pe întregul traseu.

Acțiunea a avut ca obiectiv principal reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate, conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe, precum și verificarea respectării normelor privind transportul rutier.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 148 de sancțiuni contravenționale, dintre care 95 pentru depășirea limitei legale de viteză, o sancțiune pentru depășire neregulamentară, 8 pentru neportul centurii de siguranță, 20 pentru încălcarea prevederilor O.G. nr. 37/2007 și ale altor acte normative, precum și 24 de sancțiuni pentru alte abateri la regimul rutier, dintre care 8 au vizat defecțiuni tehnice ale autovehiculelor.

Totodată, au fost efectuate 132 de testări privind consumul de alcool și 3 testări privind consumul de substanțe psihoactive, nefiind constatate infracțiuni la regimul rutier în cadrul acțiunii.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 6 permise de conducere, dintre care 5 pentru depășirea regimului legal de viteză și unul pentru depășire neregulamentară, au retras 4 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

De asemenea, cu sprijinul specialiștilor RAR Sibiu, au fost verificate tehnic 18 vehicule, fiind dispuse măsurile legale conform competențelor.

Pe componenta preventivă, polițiștii au desfășurat activități de informare a participanților la trafic cu privire la utilizarea platformei HUB MAI, inclusiv posibilitatea verificării punctelor de penalizare, fiind distribuite pliante informative conducătorilor auto.

În intervalul desfășurării acțiunii nu au fost înregistrate accidente rutiere pe sectorul de drum vizat.

Îndemnăm toți participanții la trafic să circule cu prudență și să respecte regimul legal de viteză. Respectarea regulilor de circulație poate preveni producerea unor evenimente rutiere grave, întrucât neatenția, chiar și pentru o secundă, poate avea consecințe ireversibile.