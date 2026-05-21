De Ziua Eroilor, ne plecăm frunțile în fața celor care au scris istoria cu sacrificiul lor

Astăzi, de Ziua Eroilor, întreaga comunitate își îndreaptă gândurile către cei care au luptat și s-au jertfit pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român. Este o zi a recunoștinței, a respectului și a memoriei vii, în care ne amintim că liniștea și valorile de care ne bucurăm astăzi au fost câștigate prin curaj și sacrificiu.

Cu această ocazie, autoritățile locale, instituțiile și cetățenii sunt invitați să aducă un omagiu eroilor neamului prin participarea la ceremonii comemorative, depuneri de coroane și momente de reculegere. Clopotele bisericilor răsună astăzi în semn de respect pentru cei care au pus patria mai presus de propriile vieți.

„Eroii nu mor niciodată atunci când sunt purtați în sufletele noastre. Datoria noastră este să le păstrăm vie memoria și să transmitem generațiilor viitoare respectul pentru istorie și pentru valorile naționale.”

În această zi cu profundă încărcătură emoțională, transmitem tuturor cetățenilor gânduri de pace, unitate și recunoștință. Să nu uităm niciodată că adevăratele modele sunt cei care au avut puterea de a lupta pentru binele tuturor.

Glorie eternă eroilor României! 🇷🇴