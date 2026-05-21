Înălțarea Domnului și Sfinții Constantin și Elena, sărbătorite în aceeași zi. Peste 1,8 milioane de români își serbează onomastica

Ziua de 21 mai, marcată cu cruce roșie în Calendarul Creștin Ortodox 2026, are o semnificație aparte pentru credincioșii ortodocși. În această zi sunt celebrate simultan două mari sărbători religioase: Înălțarea Domnului și praznicul Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Semnificația Înălțării Domnului

Înălțarea Domnului este sărbătorită la 40 de zile după Paști și amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a înălțat la cer, în prezența apostolilor. Evenimentul reprezintă una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății și simbolizează biruința vieții asupra morții.

În bisericile ortodoxe sunt oficiate slujbe speciale, iar credincioșii se salută în această zi cu tradiționalul „Hristos S-a Înălțat!”, răspunsul fiind „Adevărat S-a Înălțat!”.

În multe zone ale țării se păstrează obiceiuri și tradiții transmise din generație în generație, iar oamenii participă la rugăciuni și pomeni pentru cei adormiți.

Cine au fost Sfinții Constantin și Elena

Tot pe 21 mai sunt prăznuiți Sfinții Împărați Constantin și Elena, considerați printre cei mai importanți promotori ai creștinismului.

Împăratul Constantin cel Mare este cunoscut pentru Edictul de la Milano din anul 313, prin care creștinismul a fost recunoscut oficial, iar persecuțiile împotriva creștinilor au încetat.

Mama sa, Elena, este cinstită pentru descoperirea Sfintei Cruci la Ierusalim, loc considerat sfânt pentru întreaga lume creștină.

Peste 1,8 milioane de români își sărbătoresc onomastica

Potrivit datelor oficiale, peste 1,8 milioane de români poartă numele Constantin, Elena sau derivate ale acestora și își serbează onomastica pe 21 mai.

Printre cele mai întâlnite nume masculine se numără Constantin, Costel, Costin sau Costică, iar în cazul femeilor, Elena, Ileana, Lenuța sau Leana.

Sărbătoarea are o puternică încărcătură spirituală și este marcată în multe familii prin participarea la slujbe religioase, reuniuni și mese festive.