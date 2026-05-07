Ordin de protecție provizoriu emis în Hunedoara într-un caz de violență domestică

Polițiștii din municipiul Hunedoara au intervenit într-un caz de violență domestică semnalat în seara zilei de 6 mai 2026, în urma unei sesizări formulate de o femeie aflată în proces de divorț cu soțul său.

În jurul orei 22:15, femeia s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Hunedoara și a reclamat faptul că, în cursul zilei precedente, în timp ce ieșea din zona unui magazin din municipiu, a fost abordată de soțul său, un bărbat în vârstă de 28 de ani, din Hunedoara.

Potrivit sesizării, acesta ar fi prins-o de mână și i-ar fi luat plasele de cumpărături, iar ulterior i-ar fi adresat expresii jignitoare și amenințări verbale, după care a părăsit zona.

Polițiștii au procedat la completarea formularului de evaluare a riscului, iar în urma analizării situației a rezultat existența unui risc iminent. În consecință, a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Polițiștii continuă verificările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.