Bărbat din Romos, arestat după ce și-a amenințat fosta concubină și a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 44 de ani, din comuna Romos, a fost reținut și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa și și-ar fi amenințat fosta concubină, o femeie de 45 de ani.

La data de 27 mai 2026, în jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurală Orăștie – Postul de Poliție Romos, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat un bărbat de 44 de ani, din comuna Romos, în apropierea locuinței comune, deși pe numele acestuia fusese emis, în aceeași zi, un ordin de protecție provizoriu.

Prin măsurile dispuse, bărbatul avea obligația de a părăsi temporar domiciliul și de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de imobil și față de fosta concubină, o femeie de 45 de ani, din aceeași localitate.

Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde l-au identificat pe bărbat. Acesta le-a declarat verbal faptul că s-a deplasat la locuință pentru a-și recupera hainele.

În continuarea verificărilor, polițiștii au luat legătura cu femeia, care a relatat faptul că, în cursul serii, în jurul orei 23:00, ar fi auzit în repetate rânduri bătăi în ușă, iar în momentul în care a privit pe geam l-ar fi observat pe fostul concubin în fața imobilului. Totodată, aceasta a declarat că bărbatul ar fi amenințat-o cu incendierea locuinței și cu acte de violență, provocându-i o stare de temere.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcarea ordinului de protecție și amenințare.

La data de 28 mai 2026, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Orăștie, instanță care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.