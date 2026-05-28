Exercițiu de salvare montană la Lăpuștești: intervenție comună cu elicopter Black Hawk

Scris de în Eveniment, Local

Exercițiu benefic în colaborare cu Inspectoratul General al Aviației din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj

Forțele noastre au fost implicate miercuri, 27 mai 2026, într-un amplu exercițiu în apropierea localității Lăpuștești. Cu această ocazie au fost mobilizați alpiniștii de intervenție, fiind regizate diferite scenarii de salvări în mediul montan. Transportul echipajelor s-a realizat prin intermediul unui elicopter Sikorsky S-70M Black Hawk, care i-a preluat pe alpiniști de la sol.

Acest exercițiu a fost unul util, deoarece alpiniștii noștri de intervenție au putut colabora din nou cu partenerii Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, fiind necesară o coordonare perfectă și cu resursa aeriană alocată.

