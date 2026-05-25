Incendiu la locomotiva unui tren de pasageri în Halta Tămășeu: pompierii au intervenit de urgență în timpul nopții

În data de 25 mai a.c., pompierii militari orădeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locomotivă aflată în Halta Tămășeu.

În noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 03.40, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu la locomotiva unui tren de pasageri, aflat în Halta Tămășeu.

În momentul sesizării evenimentului, personalul a decuplat vagoanele și a deplasat locomotiva la o distanță sigură de acestea. Pentru gestionarea evenimentului, la locul indicat au fost mobilizate trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Oradea, dintre care două de stingere, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și unul de paramedici, cu ambulanța SMURD a subunității.

Incendiul, care se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum la compartimentul motor, a fost localizat și lichidat operativ (în circa 10 minute) de pompieri, care au reușit astfel să împiedice extinderea flăcărilor și să limiteze semnificativ pagubele.

În urma evenimentului, a cărui cauză probabilă a constituit-o un conductor electric defect, au ars un motor de ventilator și un panou electric.