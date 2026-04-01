Putere, conexiuni și acuzații: cine o ține în joc pe Mariana Stoica în Sectorul 5?

Deși numele său apare într-un dosar greu instrumentat de procurori, Mariana Stoica rămâne activă într-un sistem administrativ în care influența pare să nu dispară niciodată, ci doar să se reinventeze.



Dosarul care ridică semne de întrebare



Surse din spațiul public indică faptul că Direcția Națională Anticorupție ar fi formulat nu mai puțin de 18 capete de acuzare într-o anchetă care o vizează. Natura exactă a faptelor este încă în curs de clarificare în instanță, iar prezumția de nevinovăție rămâne în vigoare.



Cu toate acestea, amploarea acuzațiilor ridică o întrebare simplă: cum își menține poziția și influența un astfel de personaj în sistem?



Ascensiune, cădere… și revenire



De la conducerea unui centru cultural local la poziția de director al Complexului Medical „Sf. Andrei”, parcursul Marianei Stoica nu este unul liniar. Este, mai degrabă, descris de observatori ca fiind marcat de controverse, repoziționări și o capacitate constantă de adaptare.



În culise, mai mulți actori din administrație vorbesc, sub protecția anonimatului, despre o prezență care nu a dispărut niciodată cu adevărat, ci doar și-a schimbat strategiile.



Influența din umbră



Oficial, liniște. Neoficial, însă, lucrurile ar arăta diferit. Mai multe surse susțin că Stoica ar continua să aibă un cuvânt greu de spus în decizii administrative sensibile. Nu există documente publice care să confirme aceste influențe, însă coincidențele și sincronizările ridică suspiciuni.



Este vorba despre o simplă percepție sau despre un mecanism bine pus la punct?



Legături politice sau simple coincidențe?



Numele său a fost asociat, de-a lungul timpului, cu mai multe zone politice, fără o afiliere clară asumată. Această „flexibilitate” este văzută de unii drept oportunism, de alții drept supraviețuire într-un sistem volatil.

În același context, apar tot mai des zvonuri privind o posibilă apropiere de Cristian Popescu Piedone. Nu există confirmări oficiale, însă discuțiile persistă în mediile administrative și politice.



Ce nu se vede public



Dincolo de funcții și declarații, ancheta scoate la iveală o problemă mai amplă: cât de permeabil este sistemul administrativ la influențe informale?

Cazul Marianei Stoica devine astfel mai mult decât o poveste individuală. Devine un test pentru transparența instituțiilor și pentru capacitatea acestora de a se delimita de orice suspiciune.



Final deschis, cu accente simbolice



Într-un registru ironic, dar sugestiv pentru percepția publică, unii comentatori au ajuns să invoce chiar predicții și simboluri. Numele lui Carmen Harra apare în aceste discuții, cu referiri la „dama de pică” – simbol al jocurilor de culise și al deznodămintelor neașteptate.



Întrebarea care rămâne



În lipsa unor răspunsuri oficiale clare, o întrebare persistă:

cine controlează, de fapt, jocurile de putere din Sectorul 5 – și cât de adânc merg aceste conexiuni?

Ancheta rămâne deschisă.