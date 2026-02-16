Col. Doru Paraschiv solicită public reverificarea dosarului de candidat al lui Nicușor Dan. Când legea cere răspunsuri, tăcerea nu este o opțiune

Colonelul (r) de contra-informații militare Doru Paraschiv a lansat, luni, o solicitare publică de interes național, adresată demnitarilor aleși ai României, prin care cere reverificarea „Dosarului de candidat” al lui Nicușor-Daniel Dan.



Demersul este formulat de Doru Paraschiv în calitate de cetățean, nu dintr-o poziție instituțională, și vizează clarificarea unor aspecte legate de declarațiile depuse de Nicușor Dan în cadrul procedurii de candidatură la alegerile prezidențiale.



Două declarații invocate



Potrivit solicitării publice, există două elemente care necesită verificări legale:

Declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu fosta Securitate ca poliție politică;

Declarația de candidat independent, prin care candidatul a certificat autenticitatea și exactitatea documentelor depuse la Biroul Electoral Central și la Curtea Constituțională a României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României.



În document se precizează că eventuala imunitate dobândită ulterior exercitării funcției nu poate împiedica verificarea legalității unor fapte sau declarații anterioare.



Apel către instituții și demnitari



Doru Paraschiv solicită ca demnitarii vizați să comunice public, în termen de 10 zile lucrătoare, până la 27 februarie 2026, dacă au inițiat demersurile cerute sau, în caz contrar, să prezinte motivele refuzului, „în fața opiniei publice”.



De asemenea, în solicitare este menționat faptul că, având în vedere funcția publică deținută de Nicușor Dan la momentul candidaturii, este legitim ca instituțiile competente să stabilească dacă au fost respectate toate cerințele legale, inclusiv cele aflate, unde este cazul, în competența Direcția Națională Anticorupție.



Apel către cetățeni



Autorul demersului face și un apel public către cetățeni pentru distribuirea solicitării, în vederea informării opiniei publice și a ajungerii mesajului la destinatarii instituționali.

Până la acest moment, nu a existat o reacție oficială din partea persoanei vizate sau a instituțiilor menționate.