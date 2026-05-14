Bărbat din Vințu de Jos, condamnat pentru furt calificat, încarcerat la Penitenciarul Aiud

La data de 13 mai 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Vințu de Jos, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 13 mai 2026, de către Judecătoria Beiuș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.