Incendiu la o firmă de vopsitorie industrială din Oradea: pompierii au intervenit de urgență

Joi dimineață, pompierii militari au intervenit pe Calea Borșului din municipiul Oradea, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în hala unei companii specializate în domeniul vopsitoriei industriale, reușind să limiteze considerabil pagubele.





sursa foto: ISU Bihor

Apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit în dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor în jurul orei 06.30, la fața locului fiind mobilizați imediat, pompierii Detașamentului 2 Oradea, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și ambulanța SMURD a subunității.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum la un cuptor industrial aflat în interiorul halei. Pompierii militari au localizat și lichidat incendiul în aproximativ 15 minute, în limitele găsite, acționând simultan pentru ventilarea halei și pentru răcirea zonei afectate.

Din fericire, nu au existat persoane rănite, angajații autoevacuându-se imediat după izbucnirea incendiului. În urma evenimentului, au ars piese auto aflate în cuptor (etriere) și s-au degradat trei motoare electrice de ventilație.

Cercetările efectuate au indicat drept cauză probabilă a incendiului deteriorarea arzătorului cuptorului în timpul exploatării.

Purtător de cuvântLocotenent-colonel CAMELIA ROŞCA