Avansări în rândul salvatorilor bihoreni: 87 de pompieri, înaintați în grad

Un număr de 87 de pompieri militari bihoreni care au îndeplinit sau îndeplinesc, în cursul acestui an, stagiul minim în grad și celelalte condiții prevăzute de actele normative în vigoare au fost înaintați, la termen, în gradul următor.

Astăzi, începând cu ora 09.30, la sediul și subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor (ISU Bihor) s-a desfășurat festivitatea de înaintare în grad a celor 87 de cadre militare: nouă ofițeri, un maistru militar și 77 de subofițeri.







Ceremonia a debutat cu intonarea Imnului Național al României, noile grade fiindu-le înmânate pompierilor de la sediul inspectoratului și din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Oradea de către inspectorul șef al ISU Bihor, general de brigadă Caba Sorin Mihai, iar personalului din celelalte subunități, de către comandanții acestora.





sursa foto: ISU Bihor

La finalul festivității, conducerea ISU Bihor i-a felicitat pe pompierii înaintați în grad, subliniind că avansarea reprezintă atât o recunoaștere a muncii depuse, cât și o responsabilitate pentru activitatea și misiunile viitoare.