Alba Iulia devine, pentru o seară, capitala muzicii: tineri din șase țări urcă pe aceeași scenă în cadrul String Symphonic Camp 2026

Alba Iulia va găzdui marți, 4 august, de la ora 19:00, un concert internațional de excepție, în care tineri muzicieni din România, Republica Moldova, Cehia, Brazilia, Columbia și Mexic vor cânta împreună în cadrul primei ediții a String Symphonic Camp 2026. Evenimentul, organizat de Rotary Club Alba Iulia, va avea loc în curtea Consiliului Județean Alba, iar accesul publicului este gratuit.



După mai multe zile de repetiții, cursuri de măiestrie și activități artistice desfășurate la Alba Iulia, orchestra internațională de coarde a taberei va prezenta un repertoriu variat, rezultat al colaborării dintre tinerii participanți și profesorii invitați. Concertul marchează punctul culminant al primei ediții a String Symphonic Camp și oferă publicului ocazia de a descoperi talentul unor muzicieni veniți din șase țări și uniți de aceeași pasiune pentru muzică.



String Symphonic Camp este un proiect internațional care promovează excelența artistică, schimbul cultural și prietenia dintre tineri din întreaga lume. Prima ediție a taberei transformă Alba Iulia într-un loc al dialogului intercultural, unde muzica devine limbaj comun și creează legături între oameni din culturi diferite.



Rotary Club Alba Iulia invită comunitatea să ia parte la această experiență artistică și culturală deosebită, într-un concert în aer liber care promite o seară memorabilă.



Concertul va avea loc marți, 4 august, de la ora 19:00, în curtea Consiliului Județean Alba, iar intrarea este liberă.