O femeie a ajuns la spital după un accident produs în municipiul Sibiu

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs la intersecția dintre strada Brazilor și strada Badea Cârțan, în municipiul Sibiu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Brazilor din municipiul Sibiu, la intersecția cu strada Badea Cârțan, un bărbat în vârstă de 33 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism condus pe strada Badea Cârțan, de către un bărbat, în vârstă de 57 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu.

Pasagera din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 57 de ani, respectiv o femeie în vârstă de 57 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu, a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Fără probleme de trafic.