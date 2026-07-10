Bărbat din Șard, urmărit internațional pentru jaf armat în Spania, depistat de polițiștii din Alba

La data de 9 iulie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat, pe raza municipiului Alba Iulia, un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Șard, pe numele căruia a fost emis de către autoritățile judiciare din Spania un mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii de jaf armat și organizat.

Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus reținerea acestuia, pentru o perioadă de 24 de ore.În cursul zilei de azi, 10 iulie 2026, tinerii vor fi prezentați Curții de Apel Alba Iulia.

Pentru depistarea celor în cauză, polițiștii au beneficiat de date și informații suplimentare, obținute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.