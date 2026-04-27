Bărbat găsit decedat pe o stradă din Alba Iulia, cauza morții, în curs de stabilire

La data de 27 aprilie 2026, în jurul orei 07.30, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Nicolae Titulescu din municipiu, se află o persoană decedată.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că este vorba de o persoană de sex masculin, decedată, ale cărei date identificare urmează să fie stabilite. La examinarea sumară a cadavrului, nu au fost observate urme de violență.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei decesului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă în vederea stabilirii identității persoanei și împrejurărilor în care a survenit decesul.