Bărbat din Bistra, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție la doar câteva ore de la emitere

La data de 27 aprilie 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din localitatea Bistra, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

Din primele cercetări a reieșit că, în seara zilei de 27 aprilie 2026, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, emis la data de 27 aprilie 2026, de către Secția 9 de Poliție Rurală Câmpeni. Acesta nu ar fi păstrat distanța minimă de 50 de metri față de soția sa, în vârstă de 39 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.