Puterea legii sau legea puterii? Cazul Călin Georgescu și criza de încredere în justiție

Cazul Călin Georgescu și întrebările pe care statul român nu le poate evita

De la apărarea statului de drept până la suspiciunea că instituțiile sale sunt folosite în confruntări politice există o linie pe care România nu își poate permite să o ignore. Iar atunci când justiția ajunge în centrul unei controverse publice majore, răspunsul nu poate fi tăcerea, ci transparența.

Dictatura nu bate întotdeauna la ușă cu zgomotul șenilelor și cu militari înarmați pe străzi. Uneori, ea se insinuează lent, prin slăbirea instituțiilor, prin restrângerea treptată a libertăților și prin transformarea unor mecanisme ale statului în instrumente a căror imparțialitate ajunge să fie pusă sub semnul întrebării.

Istoria ne-a arătat că democrațiile nu dispar întotdeauna într-o singură zi. Ele pot fi golite de conținut atunci când procedurile devin mai importante decât drepturile, când autoritatea nu mai acceptă întrebări și când cetățeanul ajunge să se teamă că legea nu îl mai protejează, ci se poate întoarce împotriva lui.

În România, cazul Călin Georgescu readuce în prim-plan această dilemă incomodă: cât de solid este statul de drept atunci când deciziile justiției ajung să fie privite de o parte a societății prin prisma suspiciunilor politice?

Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu dosarul în care este vizat și Ionel Rusen, Curtea de Apel București a decis menținerea măsurii preventive în cazul lui Călin Georgescu. Dincolo de persoanele implicate, de acuzațiile formulate și de tensiunile politice care însoțesc acest subiect, problema esențială rămâne aceeași: respectă statul toate garanțiile pe care le promite cetățenilor săi?

Întrebarea nu presupune că o instanță a comis un abuz. Dar nici nu poate fi închisă prin simpla invocare a autorității unei hotărâri judecătorești.

Într-o democrație, instituțiile nu trebuie să fie ferite de întrebări. Dimpotrivă, legitimitatea lor crește atunci când pot oferi răspunsuri clare, argumente verificabile și dovezi că legea se aplică în mod egal, indiferent de numele, popularitatea sau orientarea politică a persoanei vizate.

Justiția nu trebuie să devină nici armă politică, nici subiect interzis

Arestul preventiv nu este o pedeapsă anticipată. Este o măsură excepțională, care trebuie să respecte condițiile legale și să fie susținută de motive concrete, evaluate de instanță. Într-un stat de drept, nimeni nu poate fi considerat vinovat înainte de stabilirea vinovăției potrivit legii.

Acest principiu nu este un privilegiu acordat unui politician controversat. Este o garanție fundamentală pentru fiecare cetățean.

Astăzi poate fi vorba despre Călin Georgescu. Mâine poate fi vorba despre un jurnalist, un om de afaceri, un lider sindical sau un simplu cetățean aflat în conflict cu autoritățile. Dacă acceptăm ca drepturile fundamentale să fie privite selectiv, în funcție de simpatia sau antipatia pe care o avem față de persoana vizată, atunci slăbim chiar principiul care ar trebui să ne protejeze pe toți.

În același timp, ar fi o greșeală să transformăm orice hotărâre nefavorabilă într-o dovadă automată de persecuție politică. Acuzațiile de abuz trebuie demonstrate, nu doar rostite. Critica trebuie să se bazeze pe documente, pe proceduri și pe argumente juridice, nu exclusiv pe convingeri politice.

Tocmai de aceea, motivarea hotărârilor, respectarea dreptului la apărare și posibilitatea efectivă de a contesta măsurile dispuse sunt esențiale.

O justiție independentă nu este o justiție care nu poate fi criticată. Este o justiție care poate răspunde criticilor prin lege, probe și argumente.

Când încrederea publică devine problema centrală

Instituțiile democratice nu se pot baza la nesfârșit doar pe autoritatea funcției pe care o exercită. Ele au nevoie și de încrederea oamenilor. Iar această încredere nu se obține prin comunicate, formule solemne sau apeluri la respectarea necondiționată a deciziilor oficiale.

Ea se construiește prin consecvență, transparență și respectarea acelorași reguli pentru toți.

Atunci când o hotărâre judecătorească provoacă reacții puternice, răspunsul firesc al unei societăți democratice nu este nici condamnarea anticipată a judecătorilor, nici reducerea la tăcere a celor care pun întrebări. Răspunsul trebuie să fie examinarea argumentelor, clarificarea faptelor și verificarea respectării procedurilor.

Aici se află miza reală a cazului Călin Georgescu.

Nu este suficient să declarăm că România a devenit o dictatură pentru că o instanță a menținut o măsură preventivă. O asemenea concluzie ar necesita dovezi mult mai ample și o analiză serioasă a funcționării instituțiilor democratice.

Dar este la fel de greșit să considerăm că simpla existență a unei hotărâri judecătorești închide orice discuție despre legalitatea, proporționalitatea și consecințele sale.

Într-un stat democratic, critica instituțiilor nu reprezintă o amenințare la adresa ordinii constituționale. Atunci când este argumentată și exercitată cu responsabilitate, ea poate fi chiar una dintre formele prin care democrația se apără.

Statul de drept se demonstrează, nu se proclamă

România nu are nevoie de verdicte politice pronunțate înaintea analizei faptelor. Are nevoie de răspunsuri juridice clare.

Dacă măsurile dispuse în cazul Călin Georgescu sunt legale și justificate, argumentele instanței trebuie să poată susține această concluzie. Dacă există suspiciuni concrete privind încălcarea drepturilor fundamentale, ele trebuie verificate prin mecanismele legale disponibile. Iar dacă apar nereguli, acestea trebuie remediate potrivit legii.

Acesta este sensul statului de drept: nu absența conflictelor, nu unanimitatea opiniilor și nici protejarea instituțiilor de orice critică, ci existența unor reguli care limitează puterea și apără drepturile tuturor.

Încrederea publică nu poate fi impusă prin autoritate. Ea trebuie câștigată.

De aceea, instituțiile statului au responsabilitatea de a evita orice aparență de aplicare selectivă a legii și de a demonstra, prin conduită și argumente, că deciziile lor nu sunt dictate de presiuni politice. În egală măsură, cei care invocă abuzuri trebuie să își susțină afirmațiile cu probe și să respecte prezumția de nevinovăție.

Democrația nu poate supraviețui dacă fiecare tabără politică își revendică propria versiune a adevărului și refuză să accepte verificarea faptelor.

Pericolul începe atunci când întrebările sunt descurajate

Cea mai importantă întrebare ridicată de acest caz nu este dacă o singură hotărâre dovedește existența unei dictaturi. Nu o dovedește, prin ea însăși.

Întrebarea este dacă instituțiile României reușesc să ofere cetățenilor suficiente motive pentru a avea încredere că legea este aplicată imparțial, că drepturile fundamentale sunt respectate și că orice exces de putere poate fi contestat efectiv.

Pentru că democrația nu înseamnă doar organizarea alegerilor. Înseamnă și separația puterilor în stat, independența justiției, libertatea presei, prezumția de nevinovăție și protejarea cetățeanului în fața autorității.

Iar atunci când aceste garanții sunt puse sub semnul întrebării, societatea are dreptul să ceară explicații. Nu pentru a condamna dinainte, ci pentru a afla adevărul. Nu pentru a slăbi instituțiile, ci pentru a le obliga să își îndeplinească misiunea cu responsabilitate.

Statul de drept nu se apără cerând cetățenilor să nu mai pună întrebări. Se apără oferindu-le motive să creadă că legea este aceeași pentru toți.

Dictatura nu începe întotdeauna cu tancuri. Uneori, începe atunci când puterea nu mai acceptă să fie verificată. Iar democrația începe să se clatine atunci când cetățeanul nu mai știe dacă instituțiile există pentru a-i apăra drepturile sau dacă drepturile sale depind de voința instituțiilor.

România trebuie să evite ambele capcane: condamnarea fără probe și încrederea oarbă în autoritate.

Pentru că adevărata forță a unei democrații nu stă în capacitatea statului de a impune decizii, ci în capacitatea sa de a demonstra că aceste decizii sunt legale, juste și compatibile cu libertățile fundamentale.

Iar când încrederea publică se clatină, răspunsul nu trebuie să fie tăcerea.

Răspunsul trebuie să fie adevărul.