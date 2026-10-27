Peisaj de iarnă în Munți! Zăpada a îmbrăcat zona, iar două ciute au fost surprinse în decorul alb

Iarna începe să-și facă simțită prezența la munte. O fotografie primită de la un cititor surprinde un peisaj acoperit de zăpadă, în apropiere de Blăjoaia, județul Cluj, unde două ciute completează un tablou de poveste.

Toamna pare să facă loc iernii în zona montană din apropiere de Blăjoaia. Peisajul alb, surprins în fotografie, oferă o imagine spectaculoasă a naturii în această perioadă a anului.

Un detaliu aparte îl reprezintă cele două ciute surprinse în mijlocul peisajului înzăpezit. Prezența lor adaugă un farmec aparte imaginii și ne amintește de frumusețea și sălbăticia naturii.

Muntele îmbracă haine de iarnă

La final de octombrie, temperaturile scăzute și precipitațiile sub formă de ninsoare favorizează apariția primelor peisaje de iarnă la altitudini mari. În zona montană, vremea se poate schimba rapid, iar zăpada transformă împrejurimile într-un decor cu totul aparte.

Două ciute, într-un decor de poveste

Fotografia din apropiere de Blăjoaia surprinde frumusețea muntelui într-un moment de trecere între anotimpuri. Zăpada, liniștea naturii și cele două ciute transformă cadrul într-o imagine care ne face să simțim că iarna se apropie cu pași repezi.

În timp ce toamna își păstrează încă farmecul în zonele joase, la munte peisajele încep să capete înfățișarea specifică sezonului rece.

Natura ne oferă, încă o dată, imagini de neuitat. Iar cele două ciute surprinse în peisajul alb sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase detalii ale acestei fotografii.

Foto: cititor al publicației