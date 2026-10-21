Incendiu puternic într-o gospodărie din Cârța: o anexă a ars complet, iar 36 de păsări și un câine au murit

Pompierii sibieni au intervenit în localitatea Cârța pentru stingerea unui incendiu care se manifesta într-o gospodărie.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, una de primă intervenție și un echipaj SMURD.





sursa foto: ISU Sibiu

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească folosită ca magazie și adăpost de animale și la acoperișul unei case pe o suprafață de aproximativ 20 mp.

Incendiul a fost lichidat prompt, pompierii au reușit să salveze casa de locuit care era amenințată de flăcări. În urma incendiului a ars în totalitatea anexa gospodărească pe o suprafață de aproximativ 50 mp. Au fost găsite fără viață în anexă 36 de păsări și un câine. Acoperișul casei a fost afectat de flăcări pe o suprafață de 20 de mp.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit produs la un cablu electric defect aflat în anexa gospodărească.

O femeie de aproximativ 70 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului, aceasta a suferit un atac de panică, însă a refuzat transportul la spital.

Lt. Andreea Ștefan