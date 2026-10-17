Brioșe pufoase cu cacao și ciocolată, desertul care cucerește de la prima îmbucătură!

Pufoase, aromate și pline de ciocolată, aceste brioșe de casă sunt alegerea perfectă pentru un mic dejun dulce, o gustare delicioasă sau un desert savurat alături de cei dragi. Se prepară ușor, cu ingrediente simple, iar aroma lor îmbietoare va transforma orice moment într-un mic răsfăț!

Ingrediente pentru 12 brioșe

250 g făină

40 g cacao

150 g zahăr

2 ouă

180 ml lapte

100 ml ulei

1 plic praf de copt

1 linguriță esență de vanilie

150 g ciocolată, tăiată bucățele

Un praf de sare

Mod de preparare

Amestecă ouăle cu zahărul, apoi adaugă laptele, uleiul și vanilia. Separat, combină făina cu cacaua, praful de copt și sarea, apoi încorporează ingredientele uscate în compoziția lichidă. Adaugă bucățelele de ciocolată și amestecă ușor.

Toarnă aluatul în forme de brioșe, umplându-le aproximativ trei sferturi, și coace-le în cuptorul preîncălzit la 180°C, timp de 18–22 de minute.

Secretul gustului irezistibil: păstrează câteva bucățele de ciocolată pentru decor și presară-le deasupra înainte de coacere. Vei obține brioșe apetisante, cu un gust intens de cacao și ciocolată din belșug!

Tu cum preferi brioșele: cu ciocolată neagră sau cu ciocolată cu lapte? Spune-ne în comentarii și distribuie rețeta celor dragi!

Poftă bună!